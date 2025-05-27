Финалист Евролиги пополнил штаб сборной Украины

Айнарс Багатскис сформировал тренерский штаб сборной Украины. Бывший защитник "сине-желтых" Сергей Гладыр будет ассистентом латвийца, сообщает официальный сайт ФБУ.

Он составит компанию другим помощникам руководителя национальной команды. С Багатскисом продолжат работать Валерий Плеханов и Раймондс Фелдманис. Они будут готовить сборную Украины к отбору перед ЧМ-2026.

Гладыр начал карьеру тренера в 2020 году. С тех пор он работает помощником главного тренера Монако. Вместе с французским грандом украинец дважды стал чемпионом Франции и дошел до финала Евролиги 2024/25.

Напомним, легендарный Серхио Юль завершил выступления в сборной Испании по баскетболу.

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