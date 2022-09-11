Украина - Польша: видео онлайн-трансляция матча Евробаскета
Предлагаем вам следить вместе с ISPORT.ua за выступлениями украинской сборной на чемпионате Европы по баскетболу.
В воскресенье, 11 сентября, национальная сборная Украины по баскетболу продолжит выступление на Евробаскете.
Соперником нашей сборной станет национальная команда Польши, а поединок пройдет в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.
Начало матча - 13:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция поединка Украина - Польша:
На ISPORT доступно расписание и результаты чемпионата Европы по баскетболу.