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Баскетбол

Украина - Польша: видео онлайн-трансляция матча Евробаскета

Предлагаем вам следить вместе с ISPORT.ua за выступлениями украинской сборной на чемпионате Европы по баскетболу.
Сегодня, 09:30
Украина - Польша: онлайн-трансляция / ФБУ
Украина - Польша: онлайн-трансляция / ФБУ
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В воскресенье, 11 сентября, национальная сборная Украины по баскетболу продолжит выступление на Евробаскете.

Соперником нашей сборной станет национальная команда Польши, а поединок пройдет в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.

Начало матча - 13:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция поединка Украина - Польша:

На ISPORT доступно расписание и результаты чемпионата Европы по баскетболу.

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