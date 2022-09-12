Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

В воскресенье, 11 сентября, в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу сборная Украины в драматической игре уступила национальной команде Польши (86:94).

Первую четверть выиграли польские баскетболисты (21:24), но уже во второй победу добыли украинцы (24:18).

После перерыва подопечные Айнарса Багатскиса не смогли выиграть хотя бы одну из четверть, что привело к вылету команды из турнира - 86:94.

Вашему вниманию лучшие моменты встречи Украина - Польша:

Украина – Польша 86:94 (21:24, 24:18, 22:27, 19:25)

Украина: Лукашов, Михайлюк, Близнец, Герун, Лень, Бобров, Пустовой, Санон, Зотов, Скапинцев, Сидоров, Ткаченко.

Польша: Жишковский, Балцеровский, Соколовский, Чел, Слотер, Понитка, Коленда, Дзейва, Олежничек, Михалак, Гарбач, Шенк

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