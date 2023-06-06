iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Еще две звезды НБА попали в состав сборной США на ЧМ-2023

Свободных мест остается все меньше и меньше.
Сегодня, 15:45
Джарен Джексон-младший / Getty Images
Джарен Джексон-младший / Getty Images

Два игрока Национальной баскетбольной ассоциации пополнили состав сборной США, которая выступит на чемпионате мира 2023 года.

Как сообщает ESPN, игроками сборной стали бигмен Мемфиса Джарен Джексон-младший и форвард Нового Орлеана Брэндон Ингрэм.

Этот дуэт присоединился к шести игрокам американской команды, которые ранее подтвердили свое участие на турнире.

По информации источника, исполнительный директор Грант Хилл и главный тренер Стив Керр продолжают формировать список из двенадцати игроков, которые сыграют на чемпионате мира.

На данный момент в сборной США осталось четыре свободных слота.

Напомним, что чемпионат мира по баскетболу 2023 года начнется 25 августа. Хозяевами турнира стали Япония, Индонезия и Филиппины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная США Мемфис Гриззлис Новый Орлеан Пеликанс Брэндон Ингрэм Джарен Джексон сборная США по баскетболу

Статьи по теме

Эдвардс, Ривз и Брансон сыграют за сборную США на чемпионате мира-2023 Эдвардс, Ривз и Брансон сыграют за сборную США на чемпионате мира-2023
Стивен Эй Смит: Люди в НБА боятся, что через пять лет Моранта может не быть в живых Стивен Эй Смит: Люди в НБА боятся, что через пять лет Моранта может не быть в живых
Наказание Моранта будет связано с "ценностями НБА", а не "юридическими стандартами" Наказание Моранта будет связано с "ценностями НБА", а не "юридическими стандартами"
Свитолина: Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий людей Свитолина: Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий людей
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Майами сравнял счет в противостоянии с Денвером
просмотров

Последние новости

Теннис18:40
Свитолина: Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий людей
Европа18:40
Барселоне позволили зарегистрировать новый контракт и номер Гави
Формула 118:20
Леклер - о результатах Феррари: Мы что-то делаем не так
Украина18:08
Мудрик посетил матч Свитолиной против скандальной белоруски
Украина18:03
Стала известна дата презентации нового тренера сборной Украины
Европа17:56
Реал продлит контракт с Диасом, который будет представлен как новичок команды
Европа17:42
Малиновский отреагировал на трагедию, вызванную подрывом Каховской ГЭС
Европа17:38
Ювентус уведомил Реал и Барселону, что покидает проект Суперлиги
Теннис17:26
Калинина эмоционально отреагировала на подрыв каховской ГЭС террористами
Формула 117:06
Гран-при ЮАР не вернется в календарь Формулы 1 из-за связей с россией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK