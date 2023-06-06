Еще две звезды НБА попали в состав сборной США на ЧМ-2023
Свободных мест остается все меньше и меньше.
Два игрока Национальной баскетбольной ассоциации пополнили состав сборной США, которая выступит на чемпионате мира 2023 года.
Как сообщает ESPN, игроками сборной стали бигмен Мемфиса Джарен Джексон-младший и форвард Нового Орлеана Брэндон Ингрэм.
Этот дуэт присоединился к шести игрокам американской команды, которые ранее подтвердили свое участие на турнире.
По информации источника, исполнительный директор Грант Хилл и главный тренер Стив Керр продолжают формировать список из двенадцати игроков, которые сыграют на чемпионате мира.
На данный момент в сборной США осталось четыре свободных слота.
Напомним, что чемпионат мира по баскетболу 2023 года начнется 25 августа. Хозяевами турнира стали Япония, Индонезия и Филиппины.