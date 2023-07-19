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Баскетбол

Украина проведет четыре матча в рамках подготовки к преквалификации Олимпиады

Команда Виталия Степановского узнала соперников по тренировочному сбору.
Сегодня, 16:51
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В рамках подготовки к преквалификации Олимпиады сборная Украины проведет четыре контрольных матча.

Согласно с официальным сайтом ФБУ, "желто-синие" в течение десяти дней сыграют с Литвой, Швецией, Израилем и Нидерландами.

29 июля (Паневежис, Литва)
19:30 | Литва — Укратна

31 июля (Рига, Латвия)
18:30 | Украина — Швеция

5 августа (Рига, Латвия)
18:30 | Украина — Израиль

7 августа (Рига, Латвия)
13:00 | Украина — Нидерланды

Источник: ФБУ

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Стоит отметить, что все матчи в Латвии будут проходить за закрытыми дверями без зрителей.

Напомним, в рамках группового раунда преквалификации Олимпиады сборная Украины встретится с Турцией, Болгарией и Исландией. Все игры пройдут в Стамбуле.

Для выхода в квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших на групповом этапе, а дальше выиграть плей-офф, стартующий с полуфинала. Только победители преквалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.

Ранее стала известна заявка национальной сборной Украины на матчи преквалификации Олимпиады.

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