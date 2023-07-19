Украина проведет четыре матча в рамках подготовки к преквалификации Олимпиады
В рамках подготовки к преквалификации Олимпиады сборная Украины проведет четыре контрольных матча.
Согласно с официальным сайтом ФБУ, "желто-синие" в течение десяти дней сыграют с Литвой, Швецией, Израилем и Нидерландами.
29 июля (Паневежис, Литва)
19:30 | Литва — Укратна
31 июля (Рига, Латвия)
18:30 | Украина — Швеция
5 августа (Рига, Латвия)
18:30 | Украина — Израиль
7 августа (Рига, Латвия)
13:00 | Украина — Нидерланды
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Стоит отметить, что все матчи в Латвии будут проходить за закрытыми дверями без зрителей.
Напомним, в рамках группового раунда преквалификации Олимпиады сборная Украины встретится с Турцией, Болгарией и Исландией. Все игры пройдут в Стамбуле.
Для выхода в квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших на групповом этапе, а дальше выиграть плей-офф, стартующий с полуфинала. Только победители преквалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.
Ранее стала известна заявка национальной сборной Украины на матчи преквалификации Олимпиады.
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