Украина проведет четыре матча в рамках подготовки к преквалификации Олимпиады

В рамках подготовки к преквалификации Олимпиады сборная Украины проведет четыре контрольных матча.

Согласно с официальным сайтом ФБУ, "желто-синие" в течение десяти дней сыграют с Литвой, Швецией, Израилем и Нидерландами.

29 июля (Паневежис, Литва)

19:30 | Литва — Укратна

31 июля (Рига, Латвия)

18:30 | Украина — Швеция

5 августа (Рига, Латвия)

18:30 | Украина — Израиль

7 августа (Рига, Латвия)

13:00 | Украина — Нидерланды

Источник: ФБУ

Читай также: Игрок сборной Украины заинтересовал Реал и Милан

Стоит отметить, что все матчи в Латвии будут проходить за закрытыми дверями без зрителей.

Напомним, в рамках группового раунда преквалификации Олимпиады сборная Украины встретится с Турцией, Болгарией и Исландией. Все игры пройдут в Стамбуле.

Для выхода в квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших на групповом этапе, а дальше выиграть плей-офф, стартующий с полуфинала. Только победители преквалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.

Ранее стала известна заявка национальной сборной Украины на матчи преквалификации Олимпиады.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!