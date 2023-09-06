iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Словения с Дончичем покинула чемпионат мира по баскетболу на стадии 1/4 финала

Балканского противостояния в полуфинале с Николой Йокичем не будет.
Сегодня, 17:35
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

В рамках Чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Индонезии и на Филиппинах начался раунд плей-офф.

На стадии 1/4 финала встретились сборная Словении, лидером которой является звезда Даллас Маверикс Лука Дончич и национальной команды Канады, за которую выступает талант Оклахомы Сити Тандер Шей-Гилджес Александр.

Первую половину матча соперники провели на равных, обменявшись победами в 1 и 2 четверти соответственно с одинаковым счетом. 

Вторая половина встречи была полностью за канадцами, которые выиграли третью четверть с уверенным отрывом и закрепили результат в последней 10-минутке.

Таким образом, именно североамериканская сборная прошла дальше, а Дончич хоть и стал одним из самых результативных игроков матча, но скорее сыграл не на пользу своей команде, получив удаление по ходу игры за два технических фола.

Самым результативным баскетболистом встречи стал уже упомянутый Шей-Гилджес Александр с 31 очком, 10 подборами и 4 ассистами за 36 минут на паркете.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Канада - Словения 100:89 (26:24, 24:26, 30:21, 20:18)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: канада словения чемпионат мира Лука Дончич

Статьи по теме

Чемпионат мира по баскетболу-2023: Определились полуфиналисты турнира Чемпионат мира по баскетболу-2023: Определились полуфиналисты турнира
Батлер: Мне плевать на чемпионат мира Батлер: Мне плевать на чемпионат мира
Игрок сборной Сербии потерял почку из-за удара соперника во время ЧМ-2023 Игрок сборной Сербии потерял почку из-за удара соперника во время ЧМ-2023
Итоговое положение сборных на чемпионате мира-2023 Итоговое положение сборных на чемпионате мира-2023
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

19:00
Азар вернется в чемпионат Бельгии
Европа18:50
Гризманн выступил с заявлением касаемо своего будущего в Атлетико
Украина18:40
Трансферы УПЛ: Динамо продало капитана Сидорчука в Бельгию и отпустило Гармаша в Хорватию
18:31
Аякс объявил о подписании сына своего легендарного экс-хавбека
Европа18:20
Защитник Реала признался, что ждал перехода Мбаппе этим летом
Европа18:18
Гармаш покинул Динамо и подписал контракт с хорватским клубом
18:11
VBET Ukraine представляет кампанию, объединяющую всю Украину
Футбол18:03
Легенда Ливерпуля высказался о потенциальном уходе Салаха
Европа17:55
Легенда Арсенал призвал посадить Хавертца на скамейку запасных
Украина17:42
Вингер Динамо отправился в аренду в азербайджанский клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK