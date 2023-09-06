Словения с Дончичем покинула чемпионат мира по баскетболу на стадии 1/4 финала

Балканского противостояния в полуфинале с Николой Йокичем не будет.

В рамках Чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Индонезии и на Филиппинах начался раунд плей-офф.

На стадии 1/4 финала встретились сборная Словении, лидером которой является звезда Даллас Маверикс Лука Дончич и национальной команды Канады, за которую выступает талант Оклахомы Сити Тандер Шей-Гилджес Александр.

Первую половину матча соперники провели на равных, обменявшись победами в 1 и 2 четверти соответственно с одинаковым счетом.

Вторая половина встречи была полностью за канадцами, которые выиграли третью четверть с уверенным отрывом и закрепили результат в последней 10-минутке.

Таким образом, именно североамериканская сборная прошла дальше, а Дончич хоть и стал одним из самых результативных игроков матча, но скорее сыграл не на пользу своей команде, получив удаление по ходу игры за два технических фола.

Самым результативным баскетболистом встречи стал уже упомянутый Шей-Гилджес Александр с 31 очком, 10 подборами и 4 ассистами за 36 минут на паркете.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Канада - Словения 100:89 (26:24, 24:26, 30:21, 20:18)