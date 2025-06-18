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"Идеальный соперник": Сиренко отреагировал на анонс боя с Новицким

Украинский супертяжеловес оценил своего оппонента-соотечественника.
Сегодня, 17:55       Автор: Игорь Мищук
Владислав Сиренко / Getty Images
Владислав Сиренко / Getty Images

Украинский представитель супертяжелого веса Владислав Сиренко прокомментировал анонс боя против обладателя пояса WBC International соотечественника Андрея Новицкого.

Боксер выразил уверенность в своих силах, отметив, что оппонент полностью подходит ему по стилю.

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"Первая реакция? Абсолютно хорошая. Потому что я считаю его идеальным соперником для себя. Без опыта профессионального бокса, и с его манерой бокса он мне очень нравится, потому что стили делают бой, и его стиль для меня очень удобен.

Я говорил, что я категорически не дерусь с россиянами и не очень хотел бы драться с украинцами. Но поскольку инициатива идет не с моей стороны, то, конечно, я согласился на этот бой. Не от меня идет запрос на этот бой, скажем так. Кто его хотел, как хотел - я не могу сказать, потому что не владею этой информацией.

Я не думал вообще. Только предложили - я был готов. Потому что у меня были до этого подписаны два контракта на совсем другого формата бои. Последний из них - это был бой с Диллианом Уайтом. Я подписал контракт, но этого не произошло. По какой причине - я не знаю. Я готовился к совсем другим боям, поэтому этот бой для меня не является проблемой вообще", - сказал Сиренко в комментарии YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Бой Новицкий - Сиренко состоится 19 июля на лондонском стадионе Уэмбли в андеркарде поединка Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

Ранее Новицкий также поделился мыслями о будущем бое против Сиренко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав Сиренко

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