Непобежденные украинские супертяжи подерутся в андеркарде Усик - Дюбуа

Андрей Новицкий и Владислав Сиренко сойдутся в очном поединке 19 июля на Уэмбли.

Кард боксерского шоу, главным событием которого станет поединок за звание абсолюта между чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 KO) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO), пополнился еще одним боем.

В очном поединке в ринге встретятся два непобежденных украинских представителя супертяжелого дивизиона - обладатель пояса WBC International Андрей Новицкий (15-0, 11 КО) подерется с Владиславом Сиренко (22-0, 19 КО).

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Поединок, который состоится 19 июля на лондонском стадионе Уэмбли, официально анонсировала промоутерская компания Queensberry Promotions.

Ukrainian 𝗚𝗜𝗔𝗡𝗧𝗦 collide 💥🇺🇦



Andrii Novytski & Valdyslav Sirenko will battle it out at Wembley 🏟️



Tickets available to buy NOW 👉 https://t.co/HetTfzMaTG#UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th | Live Worldwide on @daznboxing | #RiyadhSeason pic.twitter.com/C53knGXAdD — Queensberry Promotions (@Queensberry) June 14, 2025

Новицкий свой последний бой провел в мае этого года, нокаутировав в первом раунде перуанца Давида Зегарру. Сиренко в предыдущем поединке в октябре 2024 года одержал досрочную победу в четвертом раунде над американцем Брэндоном Кармаком.

Напомним, ранее было анонсировано, что в андеркарде Усик - Дюбуа 2 состоится бой еще одного украинца Даниэля Лапина, который встретится в ринге с британцем Льюисом Эдмондсоном.

Также в рамках вечера бокса пройдет поединок в супертяжелом весе между британцем Лоуренсом Околи и южноафриканцем Кевином Лереной.

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