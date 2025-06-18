Названа арена, которая примет бой Альварес - Кроуфорд
Абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).
Поединок станет главным событием боксерского шоу, которое состоится 13 сентября в Лас-Вегасе, США.
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Как сообщает The Ring, бой пройдет на местной многофункциональной арене Эллиджент Стедиум.
‼️ BREAKING: Allegiant Stadium in Las Vegas will host the Riyadh Season undisputed and Ring Magazine super-middleweight showdown between Canelo Álvarez and Terence Crawford on Sept. 13th, The Ring can reveal. pic.twitter.com/OaHi00bKlh— Ring Magazine (@ringmagazine) June 18, 2025
Вместимость этого стадиона составляет 65 тысяч зрителей во время футбольных матчей, но может быть увеличена до 72 тысяч на концертах.
Бой Альвареса и Кроуфорда станет первым событием по боевым видам спорта на этой арене с момента ее открытия в 2020 году.
Ранее Кроуфорд озвучил план на поединок с Альваресом.
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