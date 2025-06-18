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Названа арена, которая примет бой Альварес - Кроуфорд

Поединок мексиканца с американцем состоится 13 сентября в Лас-Вегасе.
Вчера, 22:02       Автор: Игорь Мищук
Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес / Getty Images
Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

Поединок станет главным событием боксерского шоу, которое состоится 13 сентября в Лас-Вегасе, США.

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Как сообщает The Ring, бой пройдет на местной многофункциональной арене Эллиджент Стедиум.

Вместимость этого стадиона составляет 65 тысяч зрителей во время футбольных матчей, но может быть увеличена до 72 тысяч на концертах.

Бой Альвареса и Кроуфорда станет первым событием по боевым видам спорта на этой арене с момента ее открытия в 2020 году.

Ранее Кроуфорд озвучил план на поединок с Альваресом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд

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