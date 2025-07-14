Усик презентовал в Лондоне восстановленную мозаику Аллы Горской, поврежденную в Мариуполе россиянами

Мероприятие состоялось на Трафальгарской площади при участии британского предпринимателя Ричарда Брэнсона.

Чемпион мира по версии WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик принял участие в презентации воссозданной мозаики Аллы Горской "Боривитер", поврежденной россиянами в Мариуполе.

Панно было представлено на Трафальгарской площади в Лондоне, а в мероприятии также принял участие известный британский предприниматель Ричард Брэнсон.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

"Россия уничтожила мой город, мою страну, Россия уничтожила больницы, Россия уничтожила школы, Россия уничтожила украинские жизни. Но мы выживем. Мы отстроим нашу страну, как мозаику, кусочек за кусочком", - приводит слова Усика The Straits Times.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Оригинальная мозаика была создана в 1967 году украинской художницей и диссиденткой Аллой Горской, которую убили в 1970 году. Во время полномасштабного российского вторжения в Украину панно в 2022 году было сильно повреждено оккупантами.

Напомним, что Александр Усик прибыл в Лондон, где 19 июля на стадионе Уэмбли проведет бой за звание абсолютного чемпиона с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

На ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на бой Усик - Дюбуа.

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