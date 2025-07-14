Усик презентовал в Лондоне восстановленную мозаику Аллы Горской, поврежденную в Мариуполе россиянами
Чемпион мира по версии WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик принял участие в презентации воссозданной мозаики Аллы Горской "Боривитер", поврежденной россиянами в Мариуполе.
Панно было представлено на Трафальгарской площади в Лондоне, а в мероприятии также принял участие известный британский предприниматель Ричард Брэнсон.
"Россия уничтожила мой город, мою страну, Россия уничтожила больницы, Россия уничтожила школы, Россия уничтожила украинские жизни. Но мы выживем. Мы отстроим нашу страну, как мозаику, кусочек за кусочком", - приводит слова Усика The Straits Times.
Оригинальная мозаика была создана в 1967 году украинской художницей и диссиденткой Аллой Горской, которую убили в 1970 году. Во время полномасштабного российского вторжения в Украину панно в 2022 году было сильно повреждено оккупантами.
Напомним, что Александр Усик прибыл в Лондон, где 19 июля на стадионе Уэмбли проведет бой за звание абсолютного чемпиона с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.
На ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на бой Усик - Дюбуа.
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