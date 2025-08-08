Усик - лидер, возвращение чемпиона в топ-10: обновился рейтинг P4P от The Ring
Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Первое место в списке продолжает удерживать абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.
На второй строчке в рейтинге расположился бесспорный чемпион во втором легчайшем дивизионе Наоя Иноуэ, а третьим идет обладатель титула WBA в первой средней весовой категории Теренс Кроуфорд.
В то же время из первой десятки после сенсационного поражения от Рикардо Сандоваля выбыл бывший чемпион WBC и WBA в наилегчайшем весе Кен Широ, который занимал девятое место. На его позицию поднялся обладатель пояса WBC в легком дивизионе Шакур Стивенсон, а в топ-10 вернулся чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес.
Рейтинг P4P от The Ring:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев
- Дзунто Накатани
- Джесси Родригес
- Сауль Альварес
- Шакур Стивенсон
- Давид Бенавидес
Ранее президент WBO заявил, что Александр Усик обязан провести защиту титула против Джозефа Паркера.
