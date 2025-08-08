Усик - лидер, возвращение чемпиона в топ-10: обновился рейтинг P4P от The Ring

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Первое место в списке продолжает удерживать абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

На второй строчке в рейтинге расположился бесспорный чемпион во втором легчайшем дивизионе Наоя Иноуэ, а третьим идет обладатель титула WBA в первой средней весовой категории Теренс Кроуфорд.

В то же время из первой десятки после сенсационного поражения от Рикардо Сандоваля выбыл бывший чемпион WBC и WBA в наилегчайшем весе Кен Широ, который занимал девятое место. На его позицию поднялся обладатель пояса WBC в легком дивизионе Шакур Стивенсон, а в топ-10 вернулся чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес.

Рейтинг P4P от The Ring:

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Дзунто Накатани Джесси Родригес Сауль Альварес Шакур Стивенсон Давид Бенавидес

Ранее президент WBO заявил, что Александр Усик обязан провести защиту титула против Джозефа Паркера.

