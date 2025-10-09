"Контракт подписан": Уайлдер анонсировал свой ближайший бой

Американский экс-чемпион сообщил, когда планирует выйти в ринг.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что уже подписал контракт на свой ближайший бой.

Американский боксер сообщил, что собирается вернуться в ринг в январе следующего года, но пока не стал раскрывать имя соперника.

Читай также: "Выйди в ринг и увидишь": Уайлдер ответил на вызов Нганну

"У меня есть кое-что на подходе. Мы нацелены на январь. Контракт я уже подписал. Пока я не могу раскрывать подробности, но это однозначно реально. Это произойдет.

Следующий год будет большим для меня. Я с нетерпением жду этого. Все, что я могу сказать - двукратный чемпион. Погнали", - приводит слова Уайлдера SecondsOut.

Ранее Уайлдер оценил свое победное возвращение в ринг после годичного простоя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!