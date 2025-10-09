"Контракт подписан": Уайлдер анонсировал свой ближайший бой
Американский экс-чемпион сообщил, когда планирует выйти в ринг.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что уже подписал контракт на свой ближайший бой.
Американский боксер сообщил, что собирается вернуться в ринг в январе следующего года, но пока не стал раскрывать имя соперника.
Читай также: "Выйди в ринг и увидишь": Уайлдер ответил на вызов Нганну
"У меня есть кое-что на подходе. Мы нацелены на январь. Контракт я уже подписал. Пока я не могу раскрывать подробности, но это однозначно реально. Это произойдет.
Следующий год будет большим для меня. Я с нетерпением жду этого. Все, что я могу сказать - двукратный чемпион. Погнали", - приводит слова Уайлдера SecondsOut.
Ранее Уайлдер оценил свое победное возвращение в ринг после годичного простоя.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!