iSport.ua
Русский Українська

Паркер заявил о желании сразиться с абсолютным чемпионом

Паркер ждёт Усика на ринге.
Вчера, 11:56       Автор: Валентина Чорноштан
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер поделился своим мнением о том, что украинский боксер Александр Усик получил отсрочку для проведения обязательной защиты в связи с проблемами со здоровьем.

"Как мы знаем, Усик травмирован. Он же травмирован? Ну там что-то происходит, поэтому ему дали отсрочку от WBO. Он отличный чемпион и достиг в боксе огромных вершин.

Мы все видим, как он захватил титулы в сверхтяжёлом весе, так что мы — не только топы, но и все супертяжи — хотим видеть больше движения с мировыми титулами. Усик, давай, мужик. Давай, нам нужно немного больше действий.

Но сейчас я думаю только о том, что могу контролировать, и о том, кто передо мной, и буду двигаться от боя к бою. Нет смысла смотреть слишком далеко вперёд, потому что можно схватить неприятности. Если Усик будет доступен — отлично, я и ему дам по мордасам. В противном случае разберусь с тем, кто будет передо мной", — цитирует Паркера vringe.com.

Ранее Джозеф Паркер высказался о значимости поединка с Уордли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джозеф Паркер

Статьи по теме

"Все хотят драться с Усиком": Паркер высказался о значимости поединка с Уордли "Все хотят драться с Усиком": Паркер высказался о значимости поединка с Уордли
IBF санкционировала финальный элиминатор для определения претендента для Усика IBF санкционировала финальный элиминатор для определения претендента для Усика
Промоутер Итаумы пожаловался на проблемы с поиском соперника, вспомнив Усика Промоутер Итаумы пожаловался на проблемы с поиском соперника, вспомнив Усика
Экс-чемпион Тони Белью назвал преемника, который может остановить Усика Экс-чемпион Тони Белью назвал преемника, который может остановить Усика

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа07:14
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK