Паркер заявил о желании сразиться с абсолютным чемпионом

Временный чемпион WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер поделился своим мнением о том, что украинский боксер Александр Усик получил отсрочку для проведения обязательной защиты в связи с проблемами со здоровьем.

"Как мы знаем, Усик травмирован. Он же травмирован? Ну там что-то происходит, поэтому ему дали отсрочку от WBO. Он отличный чемпион и достиг в боксе огромных вершин.

Мы все видим, как он захватил титулы в сверхтяжёлом весе, так что мы — не только топы, но и все супертяжи — хотим видеть больше движения с мировыми титулами. Усик, давай, мужик. Давай, нам нужно немного больше действий.

Но сейчас я думаю только о том, что могу контролировать, и о том, кто передо мной, и буду двигаться от боя к бою. Нет смысла смотреть слишком далеко вперёд, потому что можно схватить неприятности. Если Усик будет доступен — отлично, я и ему дам по мордасам. В противном случае разберусь с тем, кто будет передо мной", — цитирует Паркера vringe.com.

