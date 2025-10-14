iSport.ua
Промоутер Джошуа оценил вероятность его возвращения в ринг в этом году

Представитель британского экс-чемпиона высказался по поводу его ближайших планов.
Вчера, 17:45       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, возможно ли его возвращение в ринг еще в этом году.

По словам представителя британского боксера, он не исключает такого варианта, но если это произойдет, то это будет разминочный бой.

"Если он подерется в этом году, то это будет разминочный поединок, потому что не всегда легко возвращаться в тяжелом бою после полуторалетнего простоя.

Бой в этом году - это не про деньги. Это про то, чтобы надеть на руки перчатки, выйти и донести их до чей-то челюсти, а затем вернуться в тренировочный лагерь и подготовиться к другому бою, после чего подраться с Тайсоном Фьюри.

Так что шансы на то, что Джошуа подерется в этом году - 50 на 50. Но если он выступит, то это будет дополнением к карду. Он не возглавит ивент", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Джошуа рассказал, от кого будет зависеть проведение боя с Фьюри.

