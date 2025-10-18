iSport.ua
Авторитетный промоутер ответил, стоит ли Усику завершить карьеру

Эдди Хирн объяснил, что нужно абсолютному чемпиону для продолжения выступлений.
Сегодня, 13:56       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн высказался о будущем абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона Александра Усика.

По мнению британского функционера, украинцу пока не стоит завершать карьеру, но все будет зависеть от того, есть ли у него желание и мотивация продолжать.

Читай также: Промоутер Фьюри предположил, почему Усик должен согласиться на третий бой

"Усик избил Даниэля Дюбуа. Он в полном расцвете сил, не так ли? Если он хочет продолжать, он счастлив и в хорошей физической форме, зачем ему уходить на пенсию?

Полагаю, что все дело в личной мотивации. Есть ли у него мотивация драться с Джозефом Паркером? Мотивирует ли его бой с Мозесом Итаумой? Если да, и он хочет продолжать испытывать себя, то удачи ему. Пока он в расцвете сил, не думаю, что он будет побежден.

Возможно, победитель боя Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри сразится с Усиком, я не знаю. Конечно, нельзя сравнивать спрос на бой Эй Джея против Фьюри с поединком Усика против Фьюри или Эй Джея против Усика", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Напомним, ранее Усик сообщил, когда планирует завершить карьеру.

