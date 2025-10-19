"Завершит нокаутом": Экс-чемпион сделал прогноз на бой Паркер - Уордли

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Лоуренс Околи поделился ожиданиями от боя между обладателем временного титула WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером и временным чемпионом по версии WBA Фабио Уордли.

По словам британского боксера, в предстоящем поединке он ставит на своего соотечественника.

Читай также: Хирн спрогнозировал, в каких раундах определится победитель боя Паркер - Уордли

"Я верю, что победит Уордли. Я считаю, что Уордли будет немного острее, особенно в первых раундах.

Я знаю, что Паркер является бывшим чемпионом мира и дрался с лучшими бойцами, но в последнее время у него не было много раундов. В последнем бою он провел два раунда с Мартином Баколе. За последние два-три года он провел только несколько раундов, я даже не знаю сколько.

Уордли же сейчас в хорошей форме. Я думаю, что его резкость сможет пробить Паркера, и я думаю, что он нанесет ему ущерб в середине поединка и завершит бой нокаутом.

Но если этого не произойдет и бой будет продолжаться, я думаю, что опыт Паркера действительно даст о себе знать", - приводит слова Околи talkSPORT.

Бой Паркера и Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.

Ранее Дерек Чисора сделал однозначный прогноз на бой Паркер - Уордли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!