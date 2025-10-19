iSport.ua
Русский Українська

"Завершит нокаутом": Экс-чемпион сделал прогноз на бой Паркер - Уордли

Лоуренс Околи рассказал, кому отдает предпочтение в будущем поединке.
Сегодня, 16:59       Автор: Игорь Мищук
Джозеф Паркер и Фабио Уордли / Getty Images
Джозеф Паркер и Фабио Уордли / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Лоуренс Околи поделился ожиданиями от боя между обладателем временного титула WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером и временным чемпионом по версии WBA Фабио Уордли.

По словам британского боксера, в предстоящем поединке он ставит на своего соотечественника.

Читай также: Хирн спрогнозировал, в каких раундах определится победитель боя Паркер - Уордли

"Я верю, что победит Уордли. Я считаю, что Уордли будет немного острее, особенно в первых раундах.

Я знаю, что Паркер является бывшим чемпионом мира и дрался с лучшими бойцами, но в последнее время у него не было много раундов. В последнем бою он провел два раунда с Мартином Баколе. За последние два-три года он провел только несколько раундов, я даже не знаю сколько.

Уордли же сейчас в хорошей форме. Я думаю, что его резкость сможет пробить Паркера, и я думаю, что он нанесет ему ущерб в середине поединка и завершит бой нокаутом.

Но если этого не произойдет и бой будет продолжаться, я думаю, что опыт Паркера действительно даст о себе знать", - приводит слова Околи talkSPORT.

Бой Паркера и Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.

Ранее Дерек Чисора сделал однозначный прогноз на бой Паркер - Уордли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Фабио Уордли лоуренс околи

Статьи по теме

Хирн спрогнозировал, в каких раундах определится победитель боя Паркер - Уордли Хирн спрогнозировал, в каких раундах определится победитель боя Паркер - Уордли
Паркер заявил о желании сразиться с абсолютным чемпионом Паркер заявил о желании сразиться с абсолютным чемпионом
"Все хотят драться с Усиком": Паркер высказался о значимости поединка с Уордли "Все хотят драться с Усиком": Паркер высказался о значимости поединка с Уордли
Карпаты неожиданно уступили дома Эпицентру Карпаты неожиданно уступили дома Эпицентру

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Ливерпуль против МЮ, матчи Ювентуса, Милана и Реала
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Украина20:05
Карпаты неожиданно уступили дома Эпицентру
Формула 119:45
Формула-1 объявила о новом контракте с Гран-при США
Европа19:30
Манчестер Юнайтед впервые за 30 лет забил Ливерпулю быстрый гол
Украина19:28
Суперлига: Киев-Баскет обыграл Ровно, Днепр одолел Кривбасс, победа Соколов над Говерлой
Теннис19:21
Синнеру вручили дорогостоящий подарок за победу на турнире в Саудовской Аравии
Формула 119:04
Пиастри: Не очень комфортно чувствую себя за рулем болида
Европа18:35
Челси может подписать одного из главных архитекторов успеха Ливерпуля
Бокс18:28
"Ведем переговоры": Усику предложили провести бой на голых кулаках
Европа17:58
Ювентус может снова сменить главного тренера
Украина17:48
"Страшно смотреть в таблицу": Защитник Динамо высказался об очередной потере очков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK