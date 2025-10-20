Хирн: Никому не интересен бой Усик - Фьюри, всем интересен Джошуа - Фьюри

Известный боксерский функционер и промоутер Энтони Джошууа Эдди Хирн поделился мнением о возможном третьем бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Никого не интересует бой Фьюри против Усика, никого не интересует бой Джошуа против Усика. Люди видели это дважды, и оба раза результат был одинаковым. Людей интересует бой Джошуа против Фьюри!

По мнению Хирна, поединок между Фьюри и Джошуа состоится и на данный момент его просто зачем-то откладывают.

"Я знаю, что это случится. Какой смысл откладывать неизбежное? Зачем это делать? Я уверен, что бой состоится", - заявил Хирн в интервью Boxing24/7.

Ранее Хирн рассказывал, при каком условии Усик может рассмотреть проведение боя против Итаумы.

