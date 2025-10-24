"Думаю, он честный парень": Промоутер Паркера призвал Усика принять бой

Представитель новозеландца уверен, что его подопечный заслужил поединок с абсолютом.

Дэвид Хиггинс, промоутер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, считает, что абсолют дивизиона Александр Усик обязан встретиться с его подопечным в случае победы новозеландца в поединке с обладателем временного пояса WBA Фабио Уордли.

Представитель боксера уверен, что бой с его клиентом нужен украинцу для идеального послужного списка.

"Если он не проведет бой с Паркером, то я бы сказал, что он не встречался со всеми лучшими бойцами своей эпохи. Для идеального резюме ему нужен бой с Паркером.

Я уверен, что он верит в свою победу над любым, включая Паркера. Конечно, он верит, любой боксер такого уровня должен иметь такой настрой. Паркер бы верил в победу над Усиком. Это был бы отличный поединок, если бы это произошло.

Я думаю, что Усик - честный парень, один из лучших боксеров в супертяжелом весе в истории этого вида спорта. То, чего он достиг, поразительно, как любитель, как тяжеловес, а теперь и как супертяжеловес.

Это был бы грандиозный поступок от Усика, и я думаю, что он честный, и я думаю, что он увидит, что Джозеф заслужил бой тяжелым трудом", - цитирует промоутера Sky Sports.

Бой Паркер - Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.

Ранее в команде Усика уже заявляли, что он собирается провести следующий бой с победителем поединка Паркера и Уордли.

