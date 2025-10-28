Бывший промоутер Усика предсказал чемпионское будущее Паркера

Бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк поделился мнением о том, кто, по его мнению, может в ближайшее время стать чемпионом мира.

Многие люди сейчас пытаются критиковать победы Джозефа. Знаете, тот самый Баколе появился в последний момент, Чжилей — слишком стар, Вайлдер — слишком стар. Это несправедливо по отношению к нему, потому что он пошёл и сделал то, что должен был сделать. Что вы скажете об этом? Ведь есть большая вероятность, что в будущем люди скажут, что Паркер был слишком стар для Уордли.

"Конечно. Но я думаю, что Паркер сейчас в оптимальной форме, и уверен, что мы увидим его чемпионом мира в ближайшее время", — ответил Красюк журналисту Boxing King Media.

Напомним, Паркер проиграл Фабио Уордли: временный чемпион WBO нокаутировал новозеландца в 11-м раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!