Бывший промоутер Усика предсказал чемпионское будущее Паркера

Красюк заявил, что Паркер способен вернуть себе мировой титул.
Сегодня, 13:06       Автор: Валентина Чорноштан
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк поделился мнением о том, кто, по его мнению, может в ближайшее время стать чемпионом мира.

Многие люди сейчас пытаются критиковать победы Джозефа. Знаете, тот самый Баколе появился в последний момент, Чжилей — слишком стар, Вайлдер — слишком стар. Это несправедливо по отношению к нему, потому что он пошёл и сделал то, что должен был сделать. Что вы скажете об этом? Ведь есть большая вероятность, что в будущем люди скажут, что Паркер был слишком стар для Уордли.

"Конечно. Но я думаю, что Паркер сейчас в оптимальной форме, и уверен, что мы увидим его чемпионом мира в ближайшее время", — ответил Красюк журналисту Boxing King Media.

Напомним, Паркер проиграл Фабио Уордли: временный чемпион WBO нокаутировал новозеландца в 11-м раунде.

