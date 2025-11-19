iSport.ua
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO

Красюк раскрыл причины отказа от чемпионского пояса.
Сегодня, 13:41       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Красюк / Getty Images
Александр Красюк / Getty Images

Александр Усик отказался от титула WBO и своего статуса абсолютного чемпиона.

Бывший промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Александра Усика Александр Красюк объяснил, почему украинский боксер принял такое решение.

По его словам, ситуацию с титулом WBO нужно рассматривать в контексте времени. Официальный претендент должен был быть назначен сразу после поединка с Дюбуа, однако Александр взял паузу, мотивировав её травмой. WBO предоставила чемпиону необходимое время на восстановление, и когда этот срок истёк, вопрос снова встал: либо защищай титул, либо освобождай.

Также Красюк поделился своим мнением, правильно ли поступил Усик:

"Считаю, что Александр поступил правильно — бой с Вордли сейчас не несёт в себе ни малейшего содержания: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого".

