Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO

Александр Усик отказался от титула WBO и своего статуса абсолютного чемпиона.

Бывший промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Александра Усика Александр Красюк объяснил, почему украинский боксер принял такое решение.

По его словам, ситуацию с титулом WBO нужно рассматривать в контексте времени. Официальный претендент должен был быть назначен сразу после поединка с Дюбуа, однако Александр взял паузу, мотивировав её травмой. WBO предоставила чемпиону необходимое время на восстановление, и когда этот срок истёк, вопрос снова встал: либо защищай титул, либо освобождай.

Также Красюк поделился своим мнением, правильно ли поступил Усик:

"Считаю, что Александр поступил правильно — бой с Вордли сейчас не несёт в себе ни малейшего содержания: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!