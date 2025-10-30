Джейк Пол - Джервонта Девис: промо-ролик к бою

Немного осталось до боя.

Видеоблогер и боксер тяжелого веса Джейк Пол (12-1, 7 КО) уже совсем скоро проведет очередное выставочное сражение, на этот раз против чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО).

Бой состоится 14 ноября и пройдет в Майами, штат Флорида, США.

Накануне был представлен промо-ролик к этому поединку:

Напомним, что Джейк Пол за последний год провел два боксерских поединка, одолев легендарного Майка Тайсона, а также Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!