Джейк Пол - Джервонта Девис: промо-ролик к бою

Немного осталось до боя.
Сегодня, 10:55       Автор: Василий Войтюк
Девис и Пол / Getty Images
Девис и Пол / Getty Images

Видеоблогер и боксер тяжелого веса Джейк Пол (12-1, 7 КО) уже совсем скоро проведет очередное выставочное сражение, на этот раз против чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО).

Бой состоится 14 ноября и пройдет в Майами, штат Флорида, США.

Накануне был представлен промо-ролик к этому поединку:

Напомним, что Джейк Пол за последний год провел два боксерских поединка, одолев легендарного Майка Тайсона, а также Хулио Сезара Чавеса-младшего.

