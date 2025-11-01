Президент WBC ответил, обяжет ли организация Усика провести защиту по своей линии

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, будет ли назначен бой между абсолютом супертяжелого дивизиона Александром Усиком и временным чемпионом организации Агитом Кабайелом.

По словам главы Всемирного боксерского совета, окончательного решения по поводу обязательной защиты для украинца пока не принято.

Читай также: "Очень конкурентный бой": Временный чемпион WBC оценил свои шансы против Усика

"В декабре состоится конвенция WBC, где мы пересмотрим каждую весовую категорию, проведем оценку и примем решение по каждой из них.

WBC, в частности в супертяжелом весе, всегда был очень гибким и снисходительным, чтобы обеспечить лучшие поединки в этой категории. Мы очень активно поддерживали объединение, которое привело к абсолютному чемпионству. Так Александр Усик победил Тайсона Фьюри, а затем состоялся реванш.

По каким-то причинам Даниэль Дюбуа стал чемпионом IBF, а Александр Усик не был бесспорным чемпионом, но теперь он снова является абсолютным чемпионом. WBC имеет временного чемпиона в лице Агита Кабайела, кажется, он будет защищать свой титул в январе.

Но, как я уже сказал, мы пересмотрим категорию супертяжелого веса, а также все другие категории во время конвенции", - приводит слова Сулеймана DAZN.

Ранее промоутер временного чемпиона WBO Фабио Уордли сообщил о переговорах с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!