Промоутер Джошуа рассказал, кто попытается переубедить Фьюри вернуться ради их боя

Эдди Хирн все еще надеется устроить поединок двух британских экс-чемпионов.
Сегодня, 09:58       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, отреагировал на слова Тайсона Фьюри о том, что он якобы окончательно решил не возобновлять карьеру.

По словам функционера, они продолжают переговоры по поводу потенциального боя с главой Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейхом, который теперь должен обсудить с "Цыганским королем" его возможное возвращение.

"Когда Джошуа собирается вернуться в ринг? Сейчас мы ориентируемся на февраль. Это может быть Саудовская Аравия, Гана или Лондон.

Однако, по правде говоря, в данный момент многое будет зависеть от ситуации с Фьюри. Ведь Турки обсуждает с нами именно этот бой. Сначала он договаривается об условиях с одной стороной, а затем - с другой. Или наоборот. Мы свою часть сделки пока не согласовали, но мы все это обсуждаем", - заявил Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее Фьюри объяснил, почему не вернется ради третьего боя с Александром Усиком.

