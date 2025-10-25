"Какой в этом смысл?": Фьюри объяснил, почему не вернется ради третьего боя с Усиком

Британский экс-чемпион заверил, что еще одного поединка с украинцем не будет.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что не планирует возвращаться в ринг ради третьего боя с абсолютом дивизиона Александром Усиком.

Британский боксер заявил, что не видит смысла в этом поединке даже за большой гонорар.

"Ты достигаешь в жизни и карьере определенного этапа, когда больше ничего не имеет для тебя значения. Ты сделал все, что хотел сделать, всего добился. За последние пять лет карьеры я был двухкратным чемпионом мира и заработал достаточно денег, чтобы уйти на пенсию. Сейчас ничто не станет для меня бонусом.

После нашего боя я не общался с Усиком, но знаю, что он говорил определенные вещи. Не плохие вещи, а хорошие. Мол, он не против провести третий бой. Безусловно, это большой чек для него, как и для меня. Но какой сейчас в этом смысл для меня? Если вы заплатите мне еще 100 миллионов, что я буду с ними делать?

Это никак не повлияет на мою жизнь. Это не повлияет на жизнь моих детей и внуков. Это просто сделает их испорченными и д*рьмовыми людьми", - сказал Фьюри в комментарии FurociTV.

Отметим, ранее другой экс-чемпион Энтони Джошуа выразил уверенность, что Фьюри все же надумает вернуться в ринг ради их поединка.

