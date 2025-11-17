iSport.ua
Русский Українська

"Это неизбежно": Промоутер Уордли заявил о скором санкционировании боя с Усиком

Представитель британца заверил, что тот готов драться, но все зависит от украинца.
17 ноября, 21:59       Автор: Игорь Мищук
Фрэнк Уоррен и Фабио Уордли / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Фабио Уордли / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли, поделился информацией о потенциальном бое против абсолюта дивизиона Александра Усика.

Представитель британца выразил уверенность, что Всемирная боксерская организация в скором времени официально санкционирует этот поединок.

Читай также: "Будет величайшее достижение": Промоутер Уордли оценил его шансы против Усика

"Все дело в Усике, все просто. Я считаю, что WBO санкционирует этот бой очень скоро. Я имею в виду очень-очень скоро. Я думаю, что это неизбежно, и мы будем двигаться дальше.

Но если Усик не будет драться, то Фабио будет объявлен чемпионом мира. Уордли хочет драться. Он не хочет, чтобы его просто объявили чемпионом мира. Он хочет драться, чтобы стать чемпионом мира. Он временный чемпион. Он победил супертяжеловеса номер два в мире, и сделал это драматично.

Он опасен в любой момент боя. Он может проиграть все 12 раундов, но изменить все благодаря той силе, которую он имеет", - сказал Уоррен в комментарии Boxing Social.

Ранее президент WBO назвал соперника Уордли в случае недоступности Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Александр Усик Фрэнк Уоррен Фабио Уордли

Статьи по теме

Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
"Следующего в очереди нет": Президент WBC высказался о защите титулов Усиком "Следующего в очереди нет": Президент WBC высказался о защите титулов Усиком
Усик может потерять еще один пояс Усик может потерять еще один пояс
Уордли лаконично отреагировал на переход к нему титула от Усика Уордли лаконично отреагировал на переход к нему титула от Усика

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

НБА16:34
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK