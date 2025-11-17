"Это неизбежно": Промоутер Уордли заявил о скором санкционировании боя с Усиком

Представитель британца заверил, что тот готов драться, но все зависит от украинца.

Фрэнк Уоррен, промоутер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли, поделился информацией о потенциальном бое против абсолюта дивизиона Александра Усика.

Представитель британца выразил уверенность, что Всемирная боксерская организация в скором времени официально санкционирует этот поединок.

"Все дело в Усике, все просто. Я считаю, что WBO санкционирует этот бой очень скоро. Я имею в виду очень-очень скоро. Я думаю, что это неизбежно, и мы будем двигаться дальше.

Но если Усик не будет драться, то Фабио будет объявлен чемпионом мира. Уордли хочет драться. Он не хочет, чтобы его просто объявили чемпионом мира. Он хочет драться, чтобы стать чемпионом мира. Он временный чемпион. Он победил супертяжеловеса номер два в мире, и сделал это драматично.

Он опасен в любой момент боя. Он может проиграть все 12 раундов, но изменить все благодаря той силе, которую он имеет", - сказал Уоррен в комментарии Boxing Social.

Ранее президент WBO назвал соперника Уордли в случае недоступности Усика.

