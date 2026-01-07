iSport.ua
"Самомнение". Усик объяснил почему отмечает Рождество 7 января

Обратился к украинцам из-за споров о Рождестве.
Сегодня, 17:11
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик выложил сторисв своем акаунте Instagram где поздравил с Рождеством.

После боксер поделился видео постом на своем Instagram где поделился мыслей почему отмечает 7 января Рождество,а не 25, отметим, что с 2023 года Украина официально празднует Рождество по новоюлианскому календарю 25 декабря.

"Дорогие друзья, я понимаю, что некоторые празднуют не сегодня, но ведь у каждого есть свое мнение и... Как это называется, доченька? "Самомнение"? Я знаю, что в комментариях вы будете писать, что в Украине празднуют не сегодня, но некоторые украинцы празднуют сегодня, дорогие друзья.

"Пожалуйста, во-первых, давайте будем уважать друг друга и с любовью будем относиться друг к другу. Мы все разные, у нас разные характеры, разные родители, мы в разных городах родились, но мы все живем в Украине и мы украинцы", - сказал боксер.

К слову, хоккей клуб Виннипег Джетс организовал вечер украинского наследия

