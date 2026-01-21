Усик стал автором лучшего нокаута года по версии WBC

Украинский чемпион удостоился признания по итогам боя с Дюбуа.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) стал обладателем награды Нокаут года-2025 по версии WBC.

Об этом сообщает официальный сайт Всемирного боксерского совета.

Лучшим был признан нокаут в исполнении Усика в бою за звание абсолютного чемпиона дивизиона против Даниэля Дюбуа, которого украинец остановил в пятом раунде.

"Усик доказал, что, помимо виртуозной техники, он также обладает нокаутирующей силой. Украинец эффектно остановил такого гиганта, как Дюбуа, ударом, который стал идеальным завершением его впечатляющего выступления в супертяжелом весе", - говорится в сообщении WBC.

Отметим, что этот нокаут в исполнении Усика в поединке с Дюбуа также претендует на звание лучшего по версии The Ring.

