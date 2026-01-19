The Ring назвал номинантов на Нокаут года-2025. Среди претендентов Усик
В Нью-Йорке назовут лучший нокаут года.
Популярный журнал The Ring объявило номинантов на звание Нокаут года-2025. Среди кандидатов - украинский боксер Александр Усик.
- Нокаут чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика в бою против бывшего чемпиона мира Даниэля Дюбуа.
- Нокаут обладателя титула WBO в супертяжёлом весе Фабио Уордли в бою против австралийского боксера супертяжёлого веса Джастиса Гани.
- Нокаут бывшего обладателя титула WBO в полусреднем весе Брайана Нормана в бою против японца Джина Сасаки.
- Нокаут чемпиона WBC, WBA и WBO во втором легчайшем весе Джесси Родригеса в бою против экс-чемпиона мира Фернандо Мартинеса.
- Нокаут американского боксера первого полусреднего веса Фрэнка Мартина в бою против Рансеса Бартелеми.
Ранее журнал объявил топ-5 боксеров года.
Напомним, что сама церемония пройдёт 30 января в Нью-Йорке.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!