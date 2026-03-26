"Злоупотребляет своей властью": Итаума выступил с критикой Усика

Проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума критически высказался о чемпионе по версиям WBC, WBA и IBF Александре Усике.

Британский боксер выразил недовольство из-за того, что украинец не желает встретиться с ним в ринг и дать возможность побороться за титул.

"Я хочу подраться с Усиком. Послушайте, Усик на своем пике, и я полагаю, что он злоупотребляет своей властью. Думаю, он заслужил право делать все, что захочет. Безусловно, некоторые люди говорят, что мне рано с ним драться, но многие так же говорили перед поединком с Диллианом Уайтом.

В боксе всегда будут люди, которые что-то говорят. Конечно же, Усик должен что-то вам говорить. Он же не выйдет и не скажет на камеру, что не хочет подвергать риску свою карьеру из-за того, что 21-летний боец поднимается в рейтингах. Поэтому, естественно, ему нужно что-то отвечать. Но я не думаю, что люди в это верят. А если и верят, то я считаю, что это их мнение", - сказал Итаума в комментарии The Ring.

