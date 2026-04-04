Усик - Верховен: представлен полный кард вечера бокса

Поединки пройдут 23 мая в египетской Гизе.
4 апреля, 22:33       Автор: Игорь Мищук
Бой Усик - Верховен состоится 23 мая / The Ring

Издание The Ring представило все бои, которые будут в карде вечера бокса, главным событием которого станет поединок украинского чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В карде вечера бокса состоится бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе между британцем Хамзой Ширазом (22-0-1, 18 КО) и немцем Алемом Бегичем (29-0-1, 23 КО).

За вакантный пояс регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе поборются узбекистанец Шахрам Гиясов (18-0, 11 КО) и британец Джек Кэттеролл (32-2, 14 КО).

В супертяжелом весе пройдет претендентский бой по линии IBF между кубинцем Фрэнком Санчесом (25-1, 18 КО) и американцем Ричардом Торресом (14-0, 12 КО).

Чемпионка мира по версии WBO во втором наилегчайшем весе японка Мидзуки Хирута (10-0, 2 КО) проведет защиту против австралийки Маи Солиман (10-1, 6 КО).

Также были анонсированы еще три второстепенные бои: Басем Мамду - Джамар Тэлли, Махмуд Мобарк - Майкл Калялья и Омар Хикаль - Али Ссурункума.



