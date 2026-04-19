Усик готов к трём последним боям. Что будет с трилогией против Фьюри?

Что с реваншем против Тайсона?

Объединённый чемпион супертяжёлого веса украинец Александр Усик рассказал, что изменился его план относительно проведения трёх боёв перед тем, как повесить перчатки на гвоздь.

Также украинский боксер отметил, входит ли в эту тройку поединков трилогия с легендарным британцем Тайсоном Фьюри.

Мой план остаётся прежним — у меня осталось три поединка, и, как я понимаю, Тайсон пока не подписал контракт на бой с Джошуа. Если Эй-Джей и "Жадное пузо" подпишут контракт, я просто отойду в сторону. Мол, окей, деритесь друг с другом, потому что я хочу помочь Энтони побить Тайсона Фьюри.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что бой между его клиентом и Тайсоном Фьюри может пройти в ноябре этого года.

Также Усик дал совет Джошуа по поводу подготовки к бою с Фьюри.

