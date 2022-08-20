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Лапин - Юрко: лучшие моменты боя

Украинец добыл очередную победу.
Вчера, 23:40
Даниэль Лапин в победном поединке / Getty Images
Даниэль Лапин в победном поединке / Getty Images
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В Саудовской Аравии проходит вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком является реванш Александра Усика и Энтони Джошуа.

В андеркарде боя провел свой поединок украинский боксер Даниэль Лапин. У него в соперниках был представитель Словакии Йозеф Юрко.

Лапин показал феноменальное выступление, выиграв боя. Для украинца это шестая победа на профессиональном ринге.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Лапин - Юрко:

Напомним, на ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция боя Усик - Джошуа, а также текстовая онлайн-трансляция боя.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс видео боя лучшие моменты боя Даниэль Лапин
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Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя

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