Лапин - Юрко: лучшие моменты боя

В Саудовской Аравии проходит вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком является реванш Александра Усика и Энтони Джошуа.

В андеркарде боя провел свой поединок украинский боксер Даниэль Лапин. У него в соперниках был представитель Словакии Йозеф Юрко.

Лапин показал феноменальное выступление, выиграв боя. Для украинца это шестая победа на профессиональном ринге.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Лапин - Юрко:

Напомним, на ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция боя Усик - Джошуа, а также текстовая онлайн-трансляция боя.

Источник: MEGOGO