Лапин - Юрко: лучшие моменты боя
Украинец добыл очередную победу.
В Саудовской Аравии проходит вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком является реванш Александра Усика и Энтони Джошуа.
В андеркарде боя провел свой поединок украинский боксер Даниэль Лапин. У него в соперниках был представитель Словакии Йозеф Юрко.
Лапин показал феноменальное выступление, выиграв боя. Для украинца это шестая победа на профессиональном ринге.
Вашему вниманию видео лучших моментов боя Лапин - Юрко:
Напомним, на ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция боя Усик - Джошуа, а также текстовая онлайн-трансляция боя.
Источник: MEGOGO