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Уорд предсказал победителя боя Усик - Фьюри

Американский боксер выделил сильные стороны боксеров.
Сегодня, 11:07
Тайсон Фьюри и Александр Усик / The Sportings News
Тайсон Фьюри и Александр Усик / The Sportings News
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Титулованный американский боксер Андре Уорд поделился мнением о возможном поединке чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По мнению американца, фаворитом боя является "Цыганский король".

"В эфире мы на протяжении многих лет говорим, что хороший большой боец всегда победит хорошего маленького бойца. Я верю, что это будет именно такая ситуация. Ни в коем случае нельзя сбрасывать Усика со счетов, но Тайсон Фьюри - не Энтони Джошуа.

У Фьюри есть любительский опыт. Тайсон - большой, у него отличный размах рук, и он знает, как его использовать. В стиле Фьюри нет противоречий. Он знает, как боксировать, но в то же время в нем есть рубака. Мы видели, как он поднялся с канваса в бою против такого панчера, как Деонтея Уайлдер, и пропускал мощные удары, которые нокаутировали бы большинство бойцов. Фьюри нашел способ подняться, закусил капу, придерживался плана на бой и победил".

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Уорд отметил интерес к такому бою, однако выделил разницу в габаритах.

"Сомневаюсь, что будет какая-то разница в его поединке с Усиком, но это интригующий бой из-за набора навыков обоих боксеров. Впрочем, они отличаются габаритами", - приводит слова Уорда Boxing News 24.

Ранее стало известно, когда и где может состояться бой Усик - Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик Андре Уорд
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