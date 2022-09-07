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Блогер Джейк Пол проведет 30 октября боксерский бой против легенды UFC

Андерсон Силва попробует свои силы в другом виде спорта.
Сегодня, 19:15
Пол - Сильва / Getty Images
Пол - Сильва / Getty Images
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Компания Most Valuable Promotions анонсировала боксерский поединок между блогером Джейком Полом и легендой UFC Андерсоном Силвой.

Вечер бокса состоится в ночь с 29 на 30 октября в Финиксе (Аризона).

Напомним, Пол провел на ринге пять поединков, выиграв все. В свою очередь Силва после ухода из ММА дважды дрался по правилам бокса, оба раза побеждая оппонентов.

Ранее сообщалось, что Джейк Пол намерен провести бои с хайповыми бойцами UFC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс UFC Андерсон Силва Джейк Пол
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