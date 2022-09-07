Блогер Джейк Пол проведет 30 октября боксерский бой против легенды UFC

Андерсон Силва попробует свои силы в другом виде спорта.

Компания Most Valuable Promotions анонсировала боксерский поединок между блогером Джейком Полом и легендой UFC Андерсоном Силвой.

Вечер бокса состоится в ночь с 29 на 30 октября в Финиксе (Аризона).

Напомним, Пол провел на ринге пять поединков, выиграв все. В свою очередь Силва после ухода из ММА дважды дрался по правилам бокса, оба раза побеждая оппонентов.

Ранее сообщалось, что Джейк Пол намерен провести бои с хайповыми бойцами UFC.