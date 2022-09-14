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"Не сделают ни шага назад": Хирн озвучил свой прогноз на бой Альварес - Головкин

Промоутер поделился ожиданиями от третьего поединка между мексиканцем и казахстанцем.
Сегодня, 13:12
Сауль Альварес, Эдди Хирн и Геннадий Головкин / Getty Images
Сауль Альварес, Эдди Хирн и Геннадий Головкин / Getty Images
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Промоутер Эдди Хирн высказался по поводу будущего боя между абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом и обладателем титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадием Головкиным.

По мнению британского менеджера, третий поединок между мексиканцем и казахстанцем не продлится все 12 раундов и завершится досрочно.

"Все, что я вижу от Геннадия Головкина, похоже на одержимость. Верно? При весе 76 кг он будто сбрасывает 15 лет по сравнению с тем временем, когда весил 72,5 кг. Он смотрится как настоящий зверь.

Он использует все, чтобы победить Канело. И Саулю лучше быть готовым. Я знаю, как упорно Альварес готовился к этому бою, потому что он переживает из-за поражения и очень хочет выиграть этот поединок. Он хочет нокаутировать Головкина.

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Лучше приготовьтесь увидеть абсолютную войну между этими двумя. Подготовка будет эпической. Я говорю вам сейчас, когда этот бой в Лас-Вегасе начнется, эти двое не сделают ни шага назад. В этой трилогии они отправятся в абсолютную войну.

И этот бой не будет длиться 12 раундов. Ни в коем случае. Вы увидите лучший из трех поединков", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, что третий бой Альварес - Головкин состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.

Ранее Геннадий Головкин также сделал прогноз на свой третий бой против Сауля Альвареса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Геннадий Головкин Эдди Хирн
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