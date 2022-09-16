Хэйни: Бой с Ломаченко мне бы понравился

Абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Девин Хэйни поделился мыслями о своих потенциальных соперниках.

По словам непобежденного американского боксера, он хотел бы встретиться в ринге с Василием Ломаченко.

"Несомненно, бой с Ломаченко мне бы понравился. Я бросал ему вызов годами. Собираюсь таким поединком поразвлечь всех, но сначала - бой с Камбососом 15 октября. Ломаченко - точно в моем списке желаемых соперников.

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Не думаю, что Джервонта хочет драться со мной или кем-то другим. Посмотрите на его рекорд - он постоянно боксирует практически с неизвестными бойцами. Ему 27 лет, а мое резюме уже лучше. Я абсолютный чемпион. Не вижу, чтобы Дэвис хотел с кем-нибудь драться.

Теофимо Лопес сейчас в первой полусредней категории. Я ведь в легкой, планирую здесь остаться. Но это зависит от моего состояния после реванша с Камбососом. Однако все равно не считаю, что бой с Теофимо произойдет сейчас, но в будущем - возможно.

Я хотел бы бой с Исааком Крусом. Думаю, был бы хороший поединок для болельщиков. Стилистически это интересный бой и для меня. Возможно, Крус станет еще одним моим потенциальным соперником в легком весе. Он сильный, оказывает давление, мне нравятся такие боксеры", - цитирует Хэйни Boxing News 24/7 со ссылкой на Fight Hub TV.

Ранее промоутер Боб Арум заявлял, что в случае успеха Василия Ломаченко в бою с Джемейном Ортисом он хотел бы устроить поединок украинца с победителем реванша Хэйни - Камбосос.