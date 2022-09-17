Альварес рассказал, почему согласился на третий бой с Головкиным

Мексиканский и казахстанский боксеры встретятся в ринге в ночь с 17 на 18 сентября.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался по поводу будущего третьего боя против обладателя титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадия Головкина.

По словам мексиканца, он не думал, что будет еще драться с казахстанцем, но желание болельщиков увидеть еще один поединок побудило его согласиться на бой.

"Правда в том, что я думал, что все закончилось. Я не планировал драться с ним. Я занимался другими делами. Я набирал вес и выигрывал титулы в других весовых категориях.

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Но люди продолжали просить меня об этом поединке. Кроме того, телеканал тоже хотел этого боя. Так что мы заключили сделку на два поединка, и это произошло", - приводит слова Альвареса Boxing News 24.

Напомним, что третий бой Альварес - Головкин состоится в ночь с 17 на 18 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.

Ранее Сауль Альварес и Геннадий Головкин прошли процедуру взвешивания перед боем.