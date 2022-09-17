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Головкин: Сейчас наш бой с Альваресом - самый большой в боксе

Казахстанский боксер оценил значимость трилогии с мексиканцем.
Сегодня, 16:58
Сауль Альварес и Геннадий Головкин / Getty Images
Сауль Альварес и Геннадий Головкин / Getty Images
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Обладатель титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин поделился мыслями о предстоящем поединке против абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса, с которым они в третий раз встретятся в ринге.

"Если бы Канело хотел этого боя еще в 2018-м, считал бы это личным - поединок должен был состояться немедленно. Почему же Сауль ждал четыре года?

Он может говорить, что этот бой для него личный. Но я думаю, что он так говорит только потому, что бой с ним - мой последний по контракту с DAZN. Потому что после я не буду иметь никаких обязательств перед DAZN, а Сауль понял, что прошло уже четыре года.

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Теперь Канело думает, что может говорить о нокауте, завершении моей карьеры. Кто он такой, чтобы начинать или заканчивать карьеру? Возможно, он пытается набрать какие-нибудь очки еще перед боем. Но это не зависит от него.

Трилогия - великое событие. Это значит, что я популярен, люди хотят видеть мои бои. Пожалуй, сейчас наш поединок - самый большой в боксе", - приводит слова Головкина Boxing Scene.

Напомним, что третий бой Альварес - Головкин состоится в ночь с 17 на 18 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.

Ранее Сауль Альварес и Геннадий Головкин прошли процедуру взвешивания перед боем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Геннадий Головкин
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