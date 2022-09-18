Ломаченко посоветовал Головкину завершить карьеру

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился мнением о трилогии Сауля Альвареса и Геннадия Головкина.

По словам украинца, мексиканец заслуженно победил.

"Это было очень интересно. Когда случается трилогия, это всегда исторический момент. Канело был хорош, но, возможно, Геннадий сейчас слишком стар".

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Ломаченко также поделился мнением о будущем титулованных боксеров.

"Я не знаю, что Канело делать дальше. Вероятно, провести реванш с Биволом. Что касается Головкина, я не знаю. Это его решение. Я думаю, что сейчас он легенда и может закончить карьеру", - сказал Василий Ломаченко в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

На ISPORT доступно видео боя и статистика ударов.