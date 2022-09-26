iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик назвал свой оптимальный вес

Украинец отметил особенности своей работы на тренировках.
Сегодня, 16:00
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
0 0 0

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своем весе.

По словам украинского боксера, ему комфортно, когда вес не доходит до 100 килограмм.

"Сегодня я еще не тренировался. Может быть, в баню схожу. А вчера кардио было - я ездил на велосипеде. У меня дома и дорожка есть, и велосипед. Очень удобно, хорошо. Не надо никуда ехать в зал - прыг".

Читай также: "Сколько там желчи сидит": Усик - о хейтерах из России

"Сейчас у меня вес 98-99 килограммов. У меня был вес больше 100 килограммов, но, естественно, он упал от тренировок. Вот сейчас хороший вес, который мне подходит. Легко, все нормально. У меня такой вес каждодневный - 97,5-98 кг, до 100 кг. А когда идет подготовка, мне приходится кушать и набирать несколько килограммов мышечной массы", - сказал Усик в интервью Дмитрию Гордону.

Ранее Усик признался, чем хочет заняться после завершения спортивной карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик
0 0 0

Статьи по теме

"Сколько там желчи сидит": Усик - о хейтерах из России "Сколько там желчи сидит": Усик - о хейтерах из России
Уайлдер: Я не думаю, что Усик способен что-то противопоставить габаритам Фьюри Уайлдер: Я не думаю, что Усик способен что-то противопоставить габаритам Фьюри
Экс-форвард Динамо может стать игроком аутсайдера третьего итальянского дивизиона Экс-форвард Динамо может стать игроком аутсайдера третьего итальянского дивизиона
Зарплата главного таланта Ман Сити по новому контракту может увеличиться в 20 раз Зарплата главного таланта Ман Сити по новому контракту может увеличиться в 20 раз
Помочь журналистам

Видео

Армения - Украина 0:5: видео голов и обзор матча
Армения - Украина 0:5: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа18:42
Экс-форвард Динамо может стать игроком аутсайдера третьего итальянского дивизиона
Европа18:26
Зарплата главного таланта Ман Сити по новому контракту может увеличиться в 20 раз
Европа17:52
Кантона: Сейчас все выглядит так, что большие страны заинтересованы в мировой войне
Теннис17:32
Федерер рассказал о планах на будущее после завершения карьеры
Европа17:28
Защитник Баварии признался, что имел ментальные проблемы
17:00
Женский чемпионат мира-2022 по баскетболу: расписание и результаты матчей
Другие16:44
Новинка от Apple – iPhone 14 и его характеристики
Лига наций16:42
Украина - Шотландия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина16:25
Матч Шахтер - Динамо может пройти в Польше
Бокс16:00
Усик назвал свой оптимальный вес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK