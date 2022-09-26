Усик назвал свой оптимальный вес

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своем весе.

По словам украинского боксера, ему комфортно, когда вес не доходит до 100 килограмм.

"Сегодня я еще не тренировался. Может быть, в баню схожу. А вчера кардио было - я ездил на велосипеде. У меня дома и дорожка есть, и велосипед. Очень удобно, хорошо. Не надо никуда ехать в зал - прыг".

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"Сейчас у меня вес 98-99 килограммов. У меня был вес больше 100 килограммов, но, естественно, он упал от тренировок. Вот сейчас хороший вес, который мне подходит. Легко, все нормально. У меня такой вес каждодневный - 97,5-98 кг, до 100 кг. А когда идет подготовка, мне приходится кушать и набирать несколько килограммов мышечной массы", - сказал Усик в интервью Дмитрию Гордону.

Ранее Усик признался, чем хочет заняться после завершения спортивной карьеры.