"Мой счастливый вес": Уайлдер оценил свои кондиции перед боем с Хелениусом

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался по поводу результатов взвешивания перед боем против Роберта Хелениуса.

Накануне поединка финский боксер перевесил американца на 17,6 кг: Хелениус показал 114,9 кг, а Уайлдер - 97,3 кг.

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"Я чувствую себя отлично. Это мой счастливый вес, я снова вернулся. Я готов показать себя в субботу вечером. Я рад такому весу. С этим весом я могу двигаться, уклоняться, видеть все выброшенные в меня удары.

Поэтому я с нетерпением жду, когда продемонстрирую это, и миллионы будут смотреть на наш поединок", - сказал Уайлдер в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, что бой между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом состоится в ночь на 16 октября в Бруклине.