Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко выпустил книгу для детей о своем авторском методе FACE (Focus, Agility, Coordination, Endurance - Сосредоточенность, Ловкость, Координация, Выносливость).

Об этом легендарный боксер сообщил в своем Instagram.

"Дети - наше будущее. Годами мы учим взрослых, как использовать метод FACE the Challenge в своей жизни, как личной, так и профессиональной.

Я всегда хотел передать свои знания, в том числе детям. Цель состоит в том, чтобы они могли стать сильными и развить смелые личности.

Мы обнаружили, что даже в раннем возрасте есть так называемые мягкие навыки, которые очень важны в дальнейшей жизни. Можно научиться развивать их по собственной инициативе. Идея не в том, чтобы говорить детям, что думать, а как думать.

Мы называем этот подход FACE Kids, производный от метода FACE.

Наш подход призван помочь детям обрести сильные стороны, развить силу воли и принимать собственные решения.

Татьяне Киль и мне нужна была увлекательная история о силе воли с интересными героями. В сотрудничестве с немецким издательством Отингер мы создали книгу "Уил, ураган и мечта о полете".

Мы начали ее, когда бессмысленную войну невозможно было представить. Благодаря команде мы все же смогли это завершить.

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Мне приятно представить вам книгу сегодня, в день презентации", - написал Кличко.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко попал в Топ-100 выдающихся украинцев всех времен.