Стало известно, когда Сиренко намерен провести свой следующий бой

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) поделился планами на будущее.

По словам нашего спортсмена, он хочет провести свой следующий бой в 2022 году.

"Я бы хотел провести бой в конце ноября - начале декабря. Возможно, средина-конец декабря. В любом случае хочу вернуться в ринг в этом году. Считаю, это необходимой и выполнимой задачей. Потому что очень долгий простой, очень сложная ситуация. Морально и эмоционально было непросто это все переживать".

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"Вернуться в любом случае мне надо. Набрать хороший темп, чтобы можно было в следующем году провести пару боев в лучшем случае", - рассказал Сиренко в интервью Два Боковых.

Напомним, последний бой Сиренко провел в декабре прошлого года, в котором победил Андрея Руденко.

Ранее сообщалось, что Сиренко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику в реванше.