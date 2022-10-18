iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стало известно, когда Сиренко намерен провести свой следующий бой

Украинец хочет вернуть спортивную составляющею в свою карьеру.
Сегодня, 14:30
Владислав Сиренко / vladsirenkoboxing
Владислав Сиренко / vladsirenkoboxing
0 0 0

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) поделился планами на будущее.

По словам нашего спортсмена, он хочет провести свой следующий бой в 2022 году.

"Я бы хотел провести бой в конце ноября - начале декабря. Возможно, средина-конец декабря. В любом случае хочу вернуться в ринг в этом году. Считаю, это необходимой и выполнимой задачей. Потому что очень долгий простой, очень сложная ситуация. Морально и эмоционально было непросто это все переживать".

Читай также: "Принципиально невозможно": Сиренко отказался от боя с российским боксером

"Вернуться в любом случае мне надо. Набрать хороший темп, чтобы можно было в следующем году провести пару боев в лучшем случае", - рассказал Сиренко в интервью Два Боковых.

Напомним, последний бой Сиренко провел в декабре прошлого года, в котором победил Андрея Руденко.

Ранее сообщалось, что Сиренко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику в реванше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав Сиренко
0 0 0

Статьи по теме

Сиренко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику в реванше Сиренко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику в реванше
"Принципиально невозможно": Сиренко отказался от боя с российским боксером "Принципиально невозможно": Сиренко отказался от боя с российским боксером
Сиренко - о полке Азов: Гордость жить с этими парнями в одно время и в одной стране Сиренко - о полке Азов: Гордость жить с этими парнями в одно время и в одной стране
Владислав Сиренко: Это не война, а геноцид украинской нации Владислав Сиренко: Это не война, а геноцид украинской нации
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Динамо: Полный матч
Шахтер - Динамо: Полный матч

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Шахтер - Динамо: где смотреть матч 16.10.2022 чемпионата Украины
просмотров

Последние новости

Европа16:02
Еще один матч для Лунина: Куртуа не сыграет против Эльче
НБА15:36
Миннесота не заинтересована в продлении контракта с одним из лидеров
Украина15:07
Верес не оставил шансов Львову и поднялся на третье место УПЛ
Лига Чемпионов14:45
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
Бокс14:30
Стало известно, когда Сиренко намерен провести свой следующий бой
Европа14:09
Не Зиданом единым: Золотой мяч Бензема доставили необычным транспортом
Европа13:57
Барселона - Вильярреал: где смотреть матч 20.10.2022 чемпионата Испании
НБА13:37
Претендент на звание лучшего новичка года НБА подписал контракт с Jordan Brand
Европа13:30
Необычное достижение Мусиала и Реал догнал Барсу: интересные факты о Золотом мяче-2022
Европа13:02
Милан уверен в продлении контракта с Леау
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK