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Сиренко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику в реванше

Владислав Сиренко высказался о дуэли украинского и британского боксеров.
Сегодня, 10:30
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
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Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко поделился мнением о победе чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика над Энтони Джошуа в реванше.

По словам Сиренко, британский боксер проиграл нашему спортсмену на психологическом уровне.

"Я рад, что Александр победил в этом поединке. Джошуа выступил намного лучше, чем в первом бою, но все равно этого было недостаточно, чтобы победить. Лично я считаю, что он ментально не был готов к этому поединку".

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"Я не могу сказать, что меня удивило поведение Джошуа после боя. Человек проиграл, и это серьезная травма для него. Многие в такой ситуации были бы очень разочарованы и могли бы себя проявить абсолютно разными способами. Он проявил себя так. В плане дисциплины, воспитанности это было очень некрасиво, неправильно. Как спортсмен я его понимаю и могу закрыть на это глаза. Так бывает. Мы все люди, мы все можем ошибаться, делать эмоциональные моменты", - сказал Сиренко в интервью YouYube-каналу Два Боковых.

Напомним, Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Сиренко отказался от боя с российским боксером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик Владислав Сиренко
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