Усик стал амбассадором программы президента Украины UNITED24

UNITED24 - глобальная инициатива поддержки Украины, запущенная 5 мая 2022 года президентом Владимиром Зеленским после того, как РФ решила развязать против нашей страны захватническую войну.

Первым амбассадором программы стал легендарный украинский футболист и экс-тренер сборной Андрей Шевченко. Позднее к нему присоединились бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина, американские актеры Марк Хэмилл и Лив Шрайбер, а также американская рок-группа Imagine Dragons.

Теперь же на одного амбассадора стало больше. Новым участником программы стал украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик. Об этом было объявлено в посте официального аккаунта Владимира Зеленского в Instagram.

"Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24".

"Александр поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Отныне он будет помогать в поддержке направления "Восстановление Украины". В первую очередь он сосредоточится на восстановлении Киевской области, в которой уже воплощает инфраструктурные проекты".

"Александр Усик - победный символ Украины! Благодарим за поддержку и присоединение к глобальной инициативе!".

Напомним, что Тайсон Фьюри, с которым должен был встретиться Усик для объединительного боя, объявил о поединке с Дереком Чисорой. Однако промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен надеется, что бой Фьюри - Усик все еще в планах обоих спортсменов.