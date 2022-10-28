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Ломаченко назвал Стивенсона лучшим боксером среди трех предложенных

Украинец выбрал американца, который желает выйти с ним в ринг.
Сегодня, 08:28
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
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Бывший чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко провел пресс-конференцию в преддверии поединка с Джемейном Ортисом.

Один из журналистов задал вопрос, попросив украинца, выделить лучшего между Джервонтой Дэвисом, Девином Хэйни и Шакуром Стивенсоном.

По словам Ломаченко, у каждого из них есть свои проблемы, кроме как у Стивенсона.

"Хороший и интересный вопрос. Я думаю, что мы можем только догадываться, кто лучше из них, но также я считаю, что у Шакура Стивенсона больше шансов.

Причина, по которой я это говорю, заключается в том, что когда вы смотрите бои Дэвиса, он каждый раз пропускает много ударов, Хэйни был потрясен во время поединка с Линаресом. Шакур Стивенсон никогда не попадает в сложные ситуации, как другие парни. Это говорит, что у него лучше защита", - приводит слова Ломаченко Boxing News 24.

Отметим, что Ломаченко и Ортис провели первую дуэль взглядов перед боем. Поединок боксеров пройдет в ночь с 29 на 30 октября, а на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко
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