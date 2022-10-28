Редкач поставил ставку на победу Ломаченко в бою с Ортисом

Украинский боксер Иван Редкач поделился мнением о предстоящем поединке Василия Ломаченко против американского проспекта легкого веса Джемейна Ортиса.

По словам Редкача, он сделал ставку на победу украинца. Иван ожидает, что бой продлится всю дистанцию.

"Вася, удачи. Я за тебя и ставку поставил на все 12 раундов", - написал Редкач в Instagram.

Напомним, поединок Ломаченко и Ортиса состоится в ночь с 29 на 30 октября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя.