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Редкач поставил ставку на победу Ломаченко в бою с Ортисом

Одиозный боксер верит в победу украинского спортсмена.
Сегодня, 12:10
Иван Редкач / Getty Images
Иван Редкач / Getty Images
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Украинский боксер Иван Редкач поделился мнением о предстоящем поединке Василия Ломаченко против американского проспекта легкого веса Джемейна Ортиса.

По словам Редкача, он сделал ставку на победу украинца. Иван ожидает, что бой продлится всю дистанцию.

"Вася, удачи. Я за тебя и ставку поставил на все 12 раундов", - написал Редкач в Instagram.

Напомним, поединок Ломаченко и Ортиса состоится в ночь с 29 на 30 октября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Иван Редкач джеймен ортис
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