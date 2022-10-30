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Атлас отреагировал на победу Ломаченко в бою с Ортисом

Специалист похвалил украинца за выступление после своего возвращения.
Сегодня, 09:52
Василий Ломаченко - Джеймен Ортис / Getty Images
Василий Ломаченко - Джеймен Ортис / Getty Images
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Авторитетный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал победу бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко над перспективным американским легковесом Джемейном Ортисом.

По словам специалиста, украинский боксер показал феноменальное выступление во второй части поединка, что помогло ему победить.

"Порой боксеры стареют в бою, особенно когда они дерутся с молодым и уверенным бойцом. Но Ломаченко показывает свой чемпионский класс ближе к концу поединка. Хороший бой!".

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"Потрясающий, жесткий, близкий поединок. Ломаченко вел себя по-чемпионски, когда это больше всего было необходимо против молодого и талантливого соперника. Опыт, давление и работа на ближней дистанции вывели Ломаченко вперед в конце боя", - написал Атлас в Twitter.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя.

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Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя
Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя

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