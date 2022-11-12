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Менеджер Уайлдера сделал прогноз на бой Фьюри - Усик

Шелли Финкель верит, что его подопечный может вновь выйти в ринг с британцем.
Сегодня, 14:52
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Шелли Финкель поделился мнением о потенциальном поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам функционера, фаворитом боя за звания абсолютного чемпиона является британский боксер.

"Последний бой Уайлдера с Фьюри был одним из величайших в истории супертяжелого веса. Деонтей верит, что способен побить этого парня".

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"Наша цель - провести следующий бой, будь то Энди Руис или кто-то другой. Никто не знает, что будет дальше. Я думаю, что Фьюри победит Усика, но если он проиграет, то откроется другая возможность. Ты не знаешь, как все будет. Супертяжелый дивизион активный, и в нем много отличных бойцов, особенно из Великобритании", - сказал Финкель в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

Ранее сообщалось, что WBC санкционировал бой Уайлдер - Руис.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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