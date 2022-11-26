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Стало известно, когда Джошуа может провести свой следующий бой

Британский боксер в ближайшее время начнет тренировочный лагерь.
Сегодня, 10:50
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился планами своего подопечного на будущее.

По словам функционера, британец планирует провести следующий бой в марте или апреле 2023 года.

"Многое зависит от боя в субботу. Победит ли Диллиан Уайт, как он победит, будет ли он готов драться в первой половине следующего года. Конечно, Джермейн Франклин станет соперником Джошуа, если одержит победу. Если мы устроим бой с Уайтом, то, пожалуй, сразу же организуем его на стадионе. Не знаю, сделаем ли мы это весной или летом, но Эй Джей будет наблюдать".

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"Мы близки к анонсу даты следующего боя Джошуа. Мы хотим забронировать дату, чтобы он мог начать тренировочный лагерь в начале следующего года, привести в порядок свою команду в декабре, а затем двигаться вперед и быть активным в 2023 году. Джошуа может провести бой в конце марта или на первой неделе апреля. Но он хочет начать лагерь сразу после Рождества. Так что это подходящее время для возвращения на ринг", - сказал Хирн в интервью YpuTube-каналу iD Boxing.

Ранее сообщалось, что Уайт выразил готовность провести бой с Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

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